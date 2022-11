Welche Kinos nehmen Teil?

Für monatlich 22 Euro dürfen die AbonnentInnen so oft sie wollen in teilnehmende Programmkinos gehen (woran das Abomodell dann doch wieder an Streamingdienste erinnert). Derzeit gibt es 18 Partnerkinos aus den sechs Bundesländern Wien, Oberösterreich, Salzburg, Tirol, Steiermark und Niederösterreich, die am Projekt teilnehmen.

"Nonstop – Dein Kinoabo" wurde von Wiktoria Pelzer, der Geschäftsführerin des Stadtkino Wien und der künftigen Leiterin des Admiral Kinos, gemeinsam mit ihrem Kollegen Martin Kitzberger ins Leben gerufen. Die Initiative ist als Verein organisiert und erhielt Startförderungen durch europäische und heimische Förderstellen. Als Vorbild diente das ähnliche Projekt "Cineville" aus Holland, wo diese Aktion bereits seit 13 Jahren läuft und rund 60.000 AbonnentInnen überzeugen konnte.

"Nonstop – dein Kinoabo" wird ab dem Frühjahr 2023 in Form einer App verfügbar sein. In Planung sind außerdem eine österreichweit geltende Abokarte und eine Website, auf der man die Programmübersicht aller teilnehmenden Kinos findet. Für die Zielgruppe der Unter-27-Jährigen soll es Sonderkonditionen geben.