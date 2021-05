Zwei Brüder, zwei Frauen, eine Schwangerschaft, Gewalt. Die französische Miniserie "Obwohl ich dich liebe" startet beklemmend - und da ahnt der Zuschauer noch nichts von den folgenden Wendungen und tragischen Vorgeschichten der Hauptfiguren. In drei jeweils um die 50 Minuten langen Teilen entspinnt sich der Thriller-Stoff auf Arte.

Trügerisches Ehe-Idyll

Bei Rebecca und Romain Peyrac scheint es gut zu laufen. Die Ärztin und der Autohändler leben in einem schönen Haus in einer Kleinstadt, nur ein gemeinsames Kind ist bisher ausgeblieben. Als Romains Bruder Mickaël (Finnegan Oldfield), ungehobelt und mit Drogenvergangenheit, mit seiner neuen Freundin Emilie (Majda Abdelmalek) in die Nachbarschaft zieht, will Romain ein Auge auf ihn haben. Doch schon das erste gemeinsame Abendessen eskaliert, nachdem das Ehepaar von Emilies Schwangerschaft erfährt.

Rebecca ist sicher: Mickaël schreckt auch vor Gewalt nicht zurück. Vom Fenster aus beobachtet sie später einen lautstarken Streit - und bemerkt äußerst verdächtiges Verhalten. Danach fehlt von Emilie jede Spur. Sind bei Mickaël alle Hemmungen gefallen?