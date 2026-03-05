Lee Isaac Chung (47) scheidet als Regisseur aus dem geplanten Prequel zur legendären "Ocean's"-Filmreihe aus. Das bestätigte ein Sprecher von Warner Bros. dem Branchenblatt "Deadline" und bezeichnete die Trennung als einvernehmlich - ausgelöst durch kreative Differenzen.

"Twisters"-Regisseur Chung hatte das Projekt gemeinsam mit Margot Robbie (35) entwickelt, die als Hauptdarstellerin und Produzentin über ihre Firma LuckyChap an dem Film beteiligt ist. Trotz des Abgangs lobten die Verantwortlichen die gemeinsame Zeit.

"Lee Isaac ist ein einzigartiges Regietalent, dessen Vision und Zusammenarbeit für Warner Bros. und LuckyChap auf diesem Weg unschätzbar wertvoll waren. Unsere Erfahrung mit ihm hat unsere Begeisterung für künftige gemeinsame Projekte nur noch vertieft", hieß es in einer gemeinsamen Erklärung von Warner Bros. und LuckyChap. Die Suche nach einem neuen Regisseur hat demnach bereits begonnen.

Der Inhalt des Prequels bleibt vorerst unter Verschluss. Das Drehbuch stammt von Carrie Solomon und basiert auf Figuren, die George Clayton Johnson und Jack Golden Russell erschufen.