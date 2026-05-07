Die Reportage-Reihe "Österreich unzensiert" zeigt ab 8. Mai um 20:15 Uhr auf JOYN & ATV wieder hautnah, wie die Menschen in Österreich wirklich leben, denken und fühlen. In drei neuen Episoden steht Wien im Fokus: Der Praterstern, Floridsdorf und das Wiener Beisl werden zu Schauplätzen ehrlicher Gespräche über Sicherheit, Zusammenhalt, Sorgen, Hoffnungen und den Alltag jenseits von Klischees. lässt die Menschen vor Ort selbst zu Wort kommen: frei aus dem Bauch heraus und direkt.

Die ersten drei Folgen im Überblick

Folge 1: Praterstern

Der Wiener Praterstern ist Verkehrsknotenpunkt, Treffpunkt und sozialer Brennpunkt zugleich. Trotz intensiver Polizeipräsenz, Alkohol- und Waffenverboten treffen hier sehr unterschiedliche Lebensrealitäten aufeinander. Die Reportage hört jenen zu, die den Platz täglich nutzen, von Stammgästen über Pendler bis hin zu Menschen ohne festen Wohnsitz und zeichnet ein vielschichtiges Bild eines Ortes zwischen Kontrolle, Konflikt und Koexistenz.



Folge 2: Floridsdorf

Wiens zweitgrößter Bezirk zeigt sich in all seinen Facetten: Am Floridsdorfer Markt, beim

Jedleseer Kirtag, am Würstelstand oder in der traditionsreichen „Likörstube“, die als einer der drei letzten Branntweiner Wiens gilt, erzählen Bewohner:innen von Zusammenhalt, Arbeit, kulturellen Unterschieden und dem Leben abseits negativer Schlagzeilen. Auch die Landwirtschaft hat hier Platz, wie der Bio-Bauernhof der Familie Maurer mitten im Wohngebiet zeigt.



Folge 3: Im Beisl

Das Wiener Beisl ist Treffpunkt, Rückzugsort und sozialer Anker. Lokale wie das „Beisl am Eck“ in Hernals oder das Tschocherl in Floridsdorf stehen exemplarisch für eine Wirtshauskultur, die unter Druck geraten ist und dennoch Menschen verbindet. Das Wiener Beisl als sozialer Mikrokosmos. Die Gäste erzählen von Einsamkeit, vom Zuhören und von der Bedeutung eines Ortes, an dem man einfach sein darf.