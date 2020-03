Österreichische Doku "Die Dohnal" eine Woche als Video on Demand

"Die Dohnal" war zum Zeitpunkt der Kinoschließungen gerade einmal ein Monat im Kino und hatte mehr als 36.000 Besucher*innen in diesem kurzen Zeitraum erreicht. Das Kinoauswertungspotential war noch sehr groß und auch zahlreiche Sonderveranstaltungen und Schulvorstellungen geplant.

Der Effekt der Corona-Krise auf einzelne Filmproduktionen, wie "Die Dohnal", ist zu beklagen, doch sind es die unabhängigen Kinos Österreichs, welche schwerstens unter der derzeitigen Situation leiden. Dies sind die Schauplätze, an denen die Stimmen der österreichischen Filmschaffenden zum Ausdruck kommen und welche tagtäglich unschätzbare Beiträge zur Unterstützung der heimischen Filmlandschaft leisten.

In diesem Sinn hat sich der Verleih filmdelights entschlossen Die Dohnal" in Kooperation mit dem KINO VOD CLUB, der eng an die österreichischen Kinos gebunden ist, temporär für eine Woche ab 27. März online zur Verfügung zu stellen.

Sobald die Kinos wieder ihren Betrieb aufnehmen können, wird der Film erneut im Kino zu sehen sein.

Hier finden sich die näheren Details zum Streamingangebot der österreichischen Produktionen: https://kurier.vodclub.online/