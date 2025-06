Die Preisträger:innen des 15. Österreichischen Filmpreises stehen fest. Die von Thomas W. Kiennast und Das R& inszenierte Gala in den neuen hq7 studios, der rund 1000 Gäste beiwohnten, würdigte die heimische Filmkunst unter dem Motto "Die Leinwand lebt".

Anlässlich der schrecklichen Ereignisse in Graz gab es zu Beginn der Veranstaltung eine Stellungnahme von Präsidentschaft, künstlerischer Leitung und Moderation: „Was diese Woche passiert ist, hat uns tief getroffen. Was geschehen ist, bleibt Teil unserer Gegenwart. Aber die Filme und Geschichten, die heute Abend gewürdigt werden, erzählen von Mut, von Mitgefühl, von Menschlichkeit – und erinnern uns daran, dass es diese Kräfte gibt. Und das ist auch ein Grund, warum wir uns gemeinsam dazu entschlossen haben, an dieser Veranstaltung festzuhalten Gerade die Kunst, ob nun Film, Theater, Literatur – sie zeigt uns: Wir sind nicht allein.“ Danach gedachte man mit einer Trauerminute der Opfer des Amoklaufs.