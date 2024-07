Die 33. Olympischen Spiele haben auch im Fernsehen viel zu bieten: Insgesamt 490 Stunden werden in ORF1 (täglich von 9 bis 0 Uhr) und ORF Sport + (von 9 bis 23 Uhr) übertragen, also täglich 29 Stunden live.

Die Eröffnungsfeier auf der Seine gibt es am 26. Juli ab 19:25 Uhr live in ORF1, gestartet wird aber bereits am 24. Juli mit dem zum olympischen Fußballturnier zählenden Match Argentinien gegen Marokko. Tägliche Berichte sind aus dem Österreich-Haus im Pavillon Montsouris im Süden von Paris geplant.

Hier sind die Termine der ORF-Liveübertragungen zu den Olympischen Sommerspielen 2024: