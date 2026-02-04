News

Olympische Winterspiele 2026: TV-Sport-Übertragungen

Olympisches Feuer vor Bergkulisse
Franco Schedl
04.02.26, 15:14
Die XXV.Olympischen Winterspiele von 6. bis 22. Februar 2026 täglich live in ORF 1, ORF SPORT + und auf ORF ON.

Erstmals seit 20 Jahren (damals in Turin) finden die Olympischen Winterspiele 2026 wieder in Europa statt – und das für Österreich quasi vor der Haustüre. Mit Live-Berichterstattung täglich in ORF 1 und in ORF SPORT + können sich die Wintersportfans auf rund 500 Stunden Olympia live und damit auf eine umfangreiche Winter-Olympia-Berichterstattung im ORF freuen. 

Der ORF zeigt damit bis zu 25 Stunden Olympia live täglich. Insgesamt sind dabei 116 Medaillenentscheidungen in 16 Sportarten zu sehen. Die ORF-Kommentator:innen und -Präsentator:innen melden sich dabei von den Wettkampfstätten in Cortina (Ski Damen, Rodeln, Skeleton/Bob und Curling), Bormio (Ski Herren, Ski-Mountaineering), Livigno (Snowboard und Freestyle), Val di Fiemme (Ski nordisch), Antholz (Biathlon) und Mailand (Eishockey, Eiskunstlauf, Eisschnelllauf, Shorttrack).

Hier folgt ein detaillierter Überblick zu den Sendungen.

Olympia-Übertragungszeiten in ORF 1

  • Freitag, 6. Februar
    18.30 Uhr: Olympia-Studio
    19.55 Uhr: Eröffnung
  • Samstag, 7. Februar
    10.00 Uhr: Olympia-Studio
    10.25 Uhr: Freestyle Slopestyle Damen (Quali)
    11.00 Uhr: Ski alpin Herren Abfahrt
    12.55 Uhr: Langlauf Damen
    14.00 Uhr: Olympia-Studio
    14.15 Uhr: Freestyle Slopestyle Herren (Quali), Langlauf Damen
    16.05 Uhr: Eisschnelllauf Damen
    16.55 Uhr: Rodeln Herren (Einsitzer)
    18.00 Uhr: Olympia-Studio
    18.25 Uhr: Rodeln Herren (Einsitzer), Skispringen Damen, Snowboard Big Air Herren
    21.15 Uhr: Olympia-Studio
    22.30 Uhr: Eiskunstlauf, Eishockey
  • Sonntag, 8. Februar
    10.00 Uhr: Snowboard PGS (Quali)
    10.55 Uhr: Ski alpin Abfahrt Damen
    12.55 Uhr: Langlauf Herren, Snowboard PGS, Biathlon Mixed Staffel
    15.30 Uhr: Olympia-Studio
    15.50 Uhr: Eisschnelllauf Herren
    16.55 Uhr: Rodeln Herren (Einsitzer)
    18.00 Uhr: Olympia-Studio
    18.30 Uhr: Rodeln Herren (Einsitzer)
    20.15 Uhr: Snowboard Big Air Damen (Quali)
    21.45 Uhr: Olympia-Studio
    22.55 Uhr: Eiskunstlauf, Eishockey
  • Montag, 9. Februar
    10.00 Uhr: Ski alpin Team-Kombi Herren (Abfahrt)
    12.30 Uhr: Freestyle Slopestyle Damen
    13.45 Uhr: Ski alpin Team-Kombi Herren (Slalom)
    15.30 Uhr: Olympia-Studio
    15.50 Uhr: Eishockey
    16.55 Uhr: Rodeln Damen (Einsitzer)
    18.00 Uhr: Olympia-Studio
    18.30 Uhr: Rodeln Damen (Einsitzer), Skispringen Herren, Snowboard Big Air Damen
    21.40 Uhr: Olympia-Studio
    22.10 Uhr: Eiskunstlauf, Eishockey
  • Dienstag, 10. Februar
    9.00 Uhr: Langlauf (Quali)
    10.00 Uhr: Ski alpin Team-Kombi Damen (Abfahrt)
    11.45 Uhr: Langlauf, Freestyle Slopestyle Herren
    13.30 Uhr: Biathlon Herren
    13.55 Uhr: Ski alpin Team-Kombi Damen (Slalom)
    15.15 Uhr: Biathlon Herren, Freestyle Slopestyle Herren
    16.00 Uhr: Olympia-Studio
    16.15 Uhr: Curling, Shorttrack
    16.55 Uhr: Rodeln Damen (Einsitzer)
    18.00 Uhr: Olympia-Studio
    18.30 Uhr: Skispringen Mixed Team, Rodeln Damen (Einsitzer)
    21.30 Uhr: Olympia-Studio
    22.00 Uhr: Eishockey, Curling, Eiskunstlauf
  • Mittwoch, 11. Februar
    9.30 Uhr: Olympia-Studio
    9.55 Uhr: Nordische Kombination Herren (Springen)
    11.00 Uhr: Ski alpin Herren Super-G
    13.30 Uhr: Nordische Kombination Herren (Langlauf)
    14.45 Uhr: Biathlon Damen
    16.00 Uhr: Olympia-Studio
    16.15 Uhr: Freestyle Moguls Damen
    17.25 Uhr: Rodeln Doppelsitzer Damen
    17.55 Uhr: Olympia-Studio
    18.10 Uhr: Rodeln Doppelsitzer (Damen & Herren), Eisschnelllauf Herren
    20.45 Uhr: Eiskunstlauf
    21.45 Uhr: Olympia-Studio
    22.20 Uhr: Eiskunstlauf
    23.00 Uhr: Eishockey
  • Donnerstag, 12. Februar
    9.00 Uhr: Olympia-Studio
    9.25 Uhr: Skeleton Herren
    10.30 Uhr: Ski alpin Damen Super-G
    13.30 Uhr: Langlauf Damen, Snowboardcross Herren
    15.30 Uhr: Olympia-Studio
    15.50 Uhr: Eisschnelllauf Damen, Freestyle Moguls Herren, Eishockey
    18.00 Uhr: Olympia-Studio
    18.25 Uhr: Rodeln Team-Staffel
  • Freitag, 13. Februar
    11.00 Uhr: Snowboardcross Damen (Quali)
    11.55 Uhr: Langlauf Herren
    13.25 Uhr: Snowboardcross Damen, Biathlon Herren
    15.30 Uhr: Olympia-Studio
    15.50 Uhr: Skeleton Damen, Eisschnelllauf Herren
    17.40 Uhr: Skeleton Damen, Eisschnelllauf Herren
    18.30 Uhr: Olympia-Studio
    18.45 Uhr: Eishockey
    21.10 Uhr: Skeleton Herren (Entscheidung)
  • Samstag, 14. Februar
    9.00 Uhr: Ski alpin Herren Riesenslalom (1. DG)
    11.30 Uhr: Freestyle Dual Moguls Damen
    12.00 Uhr: Langlauf Staffel Damen
    13.15 Uhr: Ski alpin Herren Riesenslalom (2. DG)
    15.00 Uhr: Biathlon Damen
    16.00 Uhr: Olympia-Studio
    16.15 Uhr: Eisschnelllauf Herren
    17.40 Uhr: Olympia-Studio
    17.55 Uhr: Skispringen Herren, Skeleton Damen
    21.15 Uhr: Olympia-Studio
    22.20 Uhr: Shorttrack, Eishockey
  • Sonntag, 15. Februar
    9.30 Uhr: Ski alpin Damen Riesenslalom (1. DG)
    11.10 Uhr: Biathlon Herren, Monobob Damen
    12.00 Uhr: Langlauf Herren, Monobob Damen
    13.15 Uhr: Ski alpin Damen Riesenslalom (2. DG)
    14.45 Uhr: Biathlon Damen, Snowboardcross Mixed Team
    15.30 Uhr: Olympia-Studio
    15.50 Uhr: Eisschnelllauf Damen, Freestyle Dual Moguls Herren
    17.30 Uhr: Olympia-Studio
    18.00 Uhr: Skispringen Damen, Skeleton Mixed Team, Freestyle Big Air Herren (Quali)
    21.15 Uhr: Olympia-Studio
    22.25 Uhr: Eiskunstlauf, Eishockey
  • Montag, 16. Februar
    9.30 Uhr: Ski alpin Herren Slalom (1. DG)
    11.00 Uhr: Snowboard Slopestyle Damen (Quali), Zweierbob Herren
    13.00 Uhr: Ski alpin Herren Slalom (2. DG)
    15.00 Uhr: Snowboard Slopestyle Herren (Quali)
    16.00 Uhr: Olympia-Studio
    16.15 Uhr: Shorttrack
    16.35 Uhr: Eishockey Damen Halbfinale
    18.00 Uhr: Olympia-Studio
    18.20 Uhr: Eishockey Damen Halbfinale
    18.45 Uhr: Skispringen Super Team Herren, Freestyle Big Air Damen, Monobob Damen
    21.15 Uhr: Olympia-Studio
    21.50 Uhr: Monobob Damen, Eishockey Damen Halbfinale 2, Eiskunstlauf
  • Dienstag, 17. Februar
    9.30 Uhr: Nordische Kombination Herren
    11.00 Uhr: Freestyle Aerials Damen (Quali), Eishockey
    13.00 Uhr: Snowboard Slopestyle Damen, Nordische Kombination Herren (Langlauf)
    14.30 Uhr: Biathlon Herren Staffel
    16.00 Uhr: Olympia-Studio
    16.15 Uhr: Eisschnelllauf, Eishockey
    18.00 Uhr: Olympia-Studio
    18.30 Uhr: Eiskunstlauf, Eishockey, Zweierbob Herren, Freestyle Big Air Herren
  • Mittwoch, 18. Februar
    9.30 Uhr: Ski alpin Damen Slalom (1. DG)
    11.00 Uhr: Langlauf Teamsprint, Freestyle Aerials Damen
    13.15 Uhr: Ski alpin Damen Slalom (2. DG), Snowboard Slopestyle Herren
    14.45 Uhr: Biathlon Damen Staffel
    16.15 Uhr: Olympia-Studio
    16.30 Uhr: Eishockey
    18.00 Uhr: Olympia-Studio
    18.30 Uhr: Eishockey
  • Donnerstag, 19. Februar
    9.30 Uhr: Nordische Kombination Herren
    10.30 Uhr: Skibergsteigen Damen & Herren (Quali)
    11.00 Uhr: Freestyle Aerials Herren, Freestyle Halfpipe Herren (Quali), Skibergsteigen
    13.45 Uhr: Nordische Kombination Herren (Team Langlauf), Skibergsteigen
    15.30 Uhr: Olympia-Studio
    15.50 Uhr: Eishockey Damen Spiel um Platz 3, Eisschnelllauf
    18.00 Uhr: Olympia-Studio
    18.30 Uhr: Eiskunstlauf, Freestyle Halfpipe Damen (Quali), Eishockey Damen Finale, Curling Herren
  • Freitag, 20. Februar
    10.00 Uhr: Freestyle Skicross Damen (Quali)
    11.00 Uhr: Olympia-Studio
    12.00 Uhr: Freestyle Skicross Damen
    14.00 Uhr: Biathlon Herren
    15.30 Uhr: Olympia-Studio
    15.45 Uhr: Eisschnelllauf, Curling Damen, Eishockey Herren Halbfinale
    17.50 Uhr: Zweierbob Damen, Eishockey Herren Halbfinale
    18.30 Uhr: Olympia-Studio
    19.00 Uhr: Curling Herren, Zweierbob Damen, Freestyle Halfpipe Herren
  • Samstag, 21. Februar
    9.30 Uhr: Olympia-Studio
    9.55 Uhr: Viererbob Herren, Freestyle Skicross Herren (Quali)
    10.55 Uhr: Langlauf, Freestyle Skicross Herren, Viererbob Herren, Freestyle Aerials Mixed Team
    14.05 Uhr: Biathlon Damen, Skibergsteigen Mixed Staffel
    15.30 Uhr: Olympia-Studio
    15.45 Uhr: Eisschnelllauf, Curling Damen Spiel um Platz 3
    18.30 Uhr: Olympia-Studio
    19.00 Uhr: Zweierbob Damen
    20.15 Uhr: Olympia-Studio
    20.45 Uhr: Zweierbob Damen, Eishockey Herren Spiel um Platz 3, Eiskunstlauf, Curling Herren
  • Sonntag, 22. Februar
    9.30 Uhr: Olympia-Studio
    9.55 Uhr: Langlauf Damen, Viererbob Herren
    14.00 Uhr: Olympia-Studio
    14.10 Uhr: Eishockey Herren Finale, Curling Damen Finale
    17.00 Uhr: Olympia-Studio
    20.15 Uhr: Schlussfeier
Angebot zu den Olympischen Winterspielen auf sport.ORF.at und ORF ON

sport.ORF.at, ORF ON und das ORF-Ski-alpin-Special schnüren ein im Web und via Apps verfügbares multimediales Angebot. Auf sport.ORF.at wird ab 2. Februar ein begleitender Sonderchannel eingerichtet, auf dem alle Infos rund um das Wintersport-Ereignis des Jahres zentral abrufbar sind. ORF ON (im Rahmen einer eigenen Olympia-Video-Kollektion zentral zusammengefasst) und sport.ORF.at bieten auch ein umfassendes Streaming-Package. Dieses reicht von Live-Streams und Videos-on-Demand aller Übertragungen des ORF-Fernsehens über die TV-Berichterstattung in anderen Sendungen bis zu Video-Highlights der spannendsten Szenen.

Franco Schedl, film.at, fs
