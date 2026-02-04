Erstmals seit 20 Jahren (damals in Turin) finden die Olympischen Winterspiele 2026 wieder in Europa statt – und das für Österreich quasi vor der Haustüre. Mit Live-Berichterstattung täglich in ORF 1 und in ORF SPORT + können sich die Wintersportfans auf rund 500 Stunden Olympia live und damit auf eine umfangreiche Winter-Olympia-Berichterstattung im ORF freuen.

Der ORF zeigt damit bis zu 25 Stunden Olympia live täglich. Insgesamt sind dabei 116 Medaillenentscheidungen in 16 Sportarten zu sehen. Die ORF-Kommentator:innen und -Präsentator:innen melden sich dabei von den Wettkampfstätten in Cortina (Ski Damen, Rodeln, Skeleton/Bob und Curling), Bormio (Ski Herren, Ski-Mountaineering), Livigno (Snowboard und Freestyle), Val di Fiemme (Ski nordisch), Antholz (Biathlon) und Mailand (Eishockey, Eiskunstlauf, Eisschnelllauf, Shorttrack).

Hier folgt ein detaillierter Überblick zu den Sendungen.