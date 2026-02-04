Olympische Winterspiele 2026: TV-Sport-Übertragungen
Erstmals seit 20 Jahren (damals in Turin) finden die Olympischen Winterspiele 2026 wieder in Europa statt – und das für Österreich quasi vor der Haustüre. Mit Live-Berichterstattung täglich in ORF 1 und in ORF SPORT + können sich die Wintersportfans auf rund 500 Stunden Olympia live und damit auf eine umfangreiche Winter-Olympia-Berichterstattung im ORF freuen.
Der ORF zeigt damit bis zu 25 Stunden Olympia live täglich. Insgesamt sind dabei 116 Medaillenentscheidungen in 16 Sportarten zu sehen. Die ORF-Kommentator:innen und -Präsentator:innen melden sich dabei von den Wettkampfstätten in Cortina (Ski Damen, Rodeln, Skeleton/Bob und Curling), Bormio (Ski Herren, Ski-Mountaineering), Livigno (Snowboard und Freestyle), Val di Fiemme (Ski nordisch), Antholz (Biathlon) und Mailand (Eishockey, Eiskunstlauf, Eisschnelllauf, Shorttrack).
Hier folgt ein detaillierter Überblick zu den Sendungen.
Olympia-Übertragungszeiten in ORF 1
- Freitag, 6. Februar
18.30 Uhr: Olympia-Studio
19.55 Uhr: Eröffnung
- Samstag, 7. Februar
10.00 Uhr: Olympia-Studio
10.25 Uhr: Freestyle Slopestyle Damen (Quali)
11.00 Uhr: Ski alpin Herren Abfahrt
12.55 Uhr: Langlauf Damen
14.00 Uhr: Olympia-Studio
14.15 Uhr: Freestyle Slopestyle Herren (Quali), Langlauf Damen
16.05 Uhr: Eisschnelllauf Damen
16.55 Uhr: Rodeln Herren (Einsitzer)
18.00 Uhr: Olympia-Studio
18.25 Uhr: Rodeln Herren (Einsitzer), Skispringen Damen, Snowboard Big Air Herren
21.15 Uhr: Olympia-Studio
22.30 Uhr: Eiskunstlauf, Eishockey
- Sonntag, 8. Februar
10.00 Uhr: Snowboard PGS (Quali)
10.55 Uhr: Ski alpin Abfahrt Damen
12.55 Uhr: Langlauf Herren, Snowboard PGS, Biathlon Mixed Staffel
15.30 Uhr: Olympia-Studio
15.50 Uhr: Eisschnelllauf Herren
16.55 Uhr: Rodeln Herren (Einsitzer)
18.00 Uhr: Olympia-Studio
18.30 Uhr: Rodeln Herren (Einsitzer)
20.15 Uhr: Snowboard Big Air Damen (Quali)
21.45 Uhr: Olympia-Studio
22.55 Uhr: Eiskunstlauf, Eishockey
- Montag, 9. Februar
10.00 Uhr: Ski alpin Team-Kombi Herren (Abfahrt)
12.30 Uhr: Freestyle Slopestyle Damen
13.45 Uhr: Ski alpin Team-Kombi Herren (Slalom)
15.30 Uhr: Olympia-Studio
15.50 Uhr: Eishockey
16.55 Uhr: Rodeln Damen (Einsitzer)
18.00 Uhr: Olympia-Studio
18.30 Uhr: Rodeln Damen (Einsitzer), Skispringen Herren, Snowboard Big Air Damen
21.40 Uhr: Olympia-Studio
22.10 Uhr: Eiskunstlauf, Eishockey
- Dienstag, 10. Februar
9.00 Uhr: Langlauf (Quali)
10.00 Uhr: Ski alpin Team-Kombi Damen (Abfahrt)
11.45 Uhr: Langlauf, Freestyle Slopestyle Herren
13.30 Uhr: Biathlon Herren
13.55 Uhr: Ski alpin Team-Kombi Damen (Slalom)
15.15 Uhr: Biathlon Herren, Freestyle Slopestyle Herren
16.00 Uhr: Olympia-Studio
16.15 Uhr: Curling, Shorttrack
16.55 Uhr: Rodeln Damen (Einsitzer)
18.00 Uhr: Olympia-Studio
18.30 Uhr: Skispringen Mixed Team, Rodeln Damen (Einsitzer)
21.30 Uhr: Olympia-Studio
22.00 Uhr: Eishockey, Curling, Eiskunstlauf
- Mittwoch, 11. Februar
9.30 Uhr: Olympia-Studio
9.55 Uhr: Nordische Kombination Herren (Springen)
11.00 Uhr: Ski alpin Herren Super-G
13.30 Uhr: Nordische Kombination Herren (Langlauf)
14.45 Uhr: Biathlon Damen
16.00 Uhr: Olympia-Studio
16.15 Uhr: Freestyle Moguls Damen
17.25 Uhr: Rodeln Doppelsitzer Damen
17.55 Uhr: Olympia-Studio
18.10 Uhr: Rodeln Doppelsitzer (Damen & Herren), Eisschnelllauf Herren
20.45 Uhr: Eiskunstlauf
21.45 Uhr: Olympia-Studio
22.20 Uhr: Eiskunstlauf
23.00 Uhr: Eishockey
- Donnerstag, 12. Februar
9.00 Uhr: Olympia-Studio
9.25 Uhr: Skeleton Herren
10.30 Uhr: Ski alpin Damen Super-G
13.30 Uhr: Langlauf Damen, Snowboardcross Herren
15.30 Uhr: Olympia-Studio
15.50 Uhr: Eisschnelllauf Damen, Freestyle Moguls Herren, Eishockey
18.00 Uhr: Olympia-Studio
18.25 Uhr: Rodeln Team-Staffel
- Freitag, 13. Februar
11.00 Uhr: Snowboardcross Damen (Quali)
11.55 Uhr: Langlauf Herren
13.25 Uhr: Snowboardcross Damen, Biathlon Herren
15.30 Uhr: Olympia-Studio
15.50 Uhr: Skeleton Damen, Eisschnelllauf Herren
17.40 Uhr: Skeleton Damen, Eisschnelllauf Herren
18.30 Uhr: Olympia-Studio
18.45 Uhr: Eishockey
21.10 Uhr: Skeleton Herren (Entscheidung)
- Samstag, 14. Februar
9.00 Uhr: Ski alpin Herren Riesenslalom (1. DG)
11.30 Uhr: Freestyle Dual Moguls Damen
12.00 Uhr: Langlauf Staffel Damen
13.15 Uhr: Ski alpin Herren Riesenslalom (2. DG)
15.00 Uhr: Biathlon Damen
16.00 Uhr: Olympia-Studio
16.15 Uhr: Eisschnelllauf Herren
17.40 Uhr: Olympia-Studio
17.55 Uhr: Skispringen Herren, Skeleton Damen
21.15 Uhr: Olympia-Studio
22.20 Uhr: Shorttrack, Eishockey
- Sonntag, 15. Februar
9.30 Uhr: Ski alpin Damen Riesenslalom (1. DG)
11.10 Uhr: Biathlon Herren, Monobob Damen
12.00 Uhr: Langlauf Herren, Monobob Damen
13.15 Uhr: Ski alpin Damen Riesenslalom (2. DG)
14.45 Uhr: Biathlon Damen, Snowboardcross Mixed Team
15.30 Uhr: Olympia-Studio
15.50 Uhr: Eisschnelllauf Damen, Freestyle Dual Moguls Herren
17.30 Uhr: Olympia-Studio
18.00 Uhr: Skispringen Damen, Skeleton Mixed Team, Freestyle Big Air Herren (Quali)
21.15 Uhr: Olympia-Studio
22.25 Uhr: Eiskunstlauf, Eishockey
- Montag, 16. Februar
9.30 Uhr: Ski alpin Herren Slalom (1. DG)
11.00 Uhr: Snowboard Slopestyle Damen (Quali), Zweierbob Herren
13.00 Uhr: Ski alpin Herren Slalom (2. DG)
15.00 Uhr: Snowboard Slopestyle Herren (Quali)
16.00 Uhr: Olympia-Studio
16.15 Uhr: Shorttrack
16.35 Uhr: Eishockey Damen Halbfinale
18.00 Uhr: Olympia-Studio
18.20 Uhr: Eishockey Damen Halbfinale
18.45 Uhr: Skispringen Super Team Herren, Freestyle Big Air Damen, Monobob Damen
21.15 Uhr: Olympia-Studio
21.50 Uhr: Monobob Damen, Eishockey Damen Halbfinale 2, Eiskunstlauf
- Dienstag, 17. Februar
9.30 Uhr: Nordische Kombination Herren
11.00 Uhr: Freestyle Aerials Damen (Quali), Eishockey
13.00 Uhr: Snowboard Slopestyle Damen, Nordische Kombination Herren (Langlauf)
14.30 Uhr: Biathlon Herren Staffel
16.00 Uhr: Olympia-Studio
16.15 Uhr: Eisschnelllauf, Eishockey
18.00 Uhr: Olympia-Studio
18.30 Uhr: Eiskunstlauf, Eishockey, Zweierbob Herren, Freestyle Big Air Herren
- Mittwoch, 18. Februar
9.30 Uhr: Ski alpin Damen Slalom (1. DG)
11.00 Uhr: Langlauf Teamsprint, Freestyle Aerials Damen
13.15 Uhr: Ski alpin Damen Slalom (2. DG), Snowboard Slopestyle Herren
14.45 Uhr: Biathlon Damen Staffel
16.15 Uhr: Olympia-Studio
16.30 Uhr: Eishockey
18.00 Uhr: Olympia-Studio
18.30 Uhr: Eishockey
- Donnerstag, 19. Februar
9.30 Uhr: Nordische Kombination Herren
10.30 Uhr: Skibergsteigen Damen & Herren (Quali)
11.00 Uhr: Freestyle Aerials Herren, Freestyle Halfpipe Herren (Quali), Skibergsteigen
13.45 Uhr: Nordische Kombination Herren (Team Langlauf), Skibergsteigen
15.30 Uhr: Olympia-Studio
15.50 Uhr: Eishockey Damen Spiel um Platz 3, Eisschnelllauf
18.00 Uhr: Olympia-Studio
18.30 Uhr: Eiskunstlauf, Freestyle Halfpipe Damen (Quali), Eishockey Damen Finale, Curling Herren
- Freitag, 20. Februar
10.00 Uhr: Freestyle Skicross Damen (Quali)
11.00 Uhr: Olympia-Studio
12.00 Uhr: Freestyle Skicross Damen
14.00 Uhr: Biathlon Herren
15.30 Uhr: Olympia-Studio
15.45 Uhr: Eisschnelllauf, Curling Damen, Eishockey Herren Halbfinale
17.50 Uhr: Zweierbob Damen, Eishockey Herren Halbfinale
18.30 Uhr: Olympia-Studio
19.00 Uhr: Curling Herren, Zweierbob Damen, Freestyle Halfpipe Herren
- Samstag, 21. Februar
9.30 Uhr: Olympia-Studio
9.55 Uhr: Viererbob Herren, Freestyle Skicross Herren (Quali)
10.55 Uhr: Langlauf, Freestyle Skicross Herren, Viererbob Herren, Freestyle Aerials Mixed Team
14.05 Uhr: Biathlon Damen, Skibergsteigen Mixed Staffel
15.30 Uhr: Olympia-Studio
15.45 Uhr: Eisschnelllauf, Curling Damen Spiel um Platz 3
18.30 Uhr: Olympia-Studio
19.00 Uhr: Zweierbob Damen
20.15 Uhr: Olympia-Studio
20.45 Uhr: Zweierbob Damen, Eishockey Herren Spiel um Platz 3, Eiskunstlauf, Curling Herren
- Sonntag, 22. Februar
9.30 Uhr: Olympia-Studio
9.55 Uhr: Langlauf Damen, Viererbob Herren
14.00 Uhr: Olympia-Studio
14.10 Uhr: Eishockey Herren Finale, Curling Damen Finale
17.00 Uhr: Olympia-Studio
20.15 Uhr: Schlussfeier
Angebot zu den Olympischen Winterspielen auf sport.ORF.at und ORF ON
sport.ORF.at, ORF ON und das ORF-Ski-alpin-Special schnüren ein im Web und via Apps verfügbares multimediales Angebot. Auf sport.ORF.at wird ab 2. Februar ein begleitender Sonderchannel eingerichtet, auf dem alle Infos rund um das Wintersport-Ereignis des Jahres zentral abrufbar sind. ORF ON (im Rahmen einer eigenen Olympia-Video-Kollektion zentral zusammengefasst) und sport.ORF.at bieten auch ein umfassendes Streaming-Package. Dieses reicht von Live-Streams und Videos-on-Demand aller Übertragungen des ORF-Fernsehens über die TV-Berichterstattung in anderen Sendungen bis zu Video-Highlights der spannendsten Szenen.