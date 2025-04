Spin-off zu "Once Upon a Time... in Hollywood" von Trantino?

Brad Pitt (61) schlüpft für Netflix offenbar erneut in seine ikonische Oscar-prämierte Rolle als Cliff Booth. Wie das Branchenmagazin "Variety" berichtet, ist beim Streamingdienst ein Spin-off zum Streifen "Once Upon a Time... in Hollywood", der Pitt 2020 seinen zweiten Goldjungen bescherte, in Arbeit.

Tarantino ist beteiligt, aber nicht als Regisseuer Das Drehbuch zum noch unbetitelten Spin-off stammt demnach erneut von Quentin Tarantino (62), der den Originalfilm auch inszenierte. Regie führt er diesmal aber nicht selbst: Diese Rolle soll David Fincher (62) - bekannt für Klassiker wie "Fight Club" (1999) und "Gone Girl" (2014) - übernehmen. Für Fincher und Pitt ist es somit eine weitere Zusammenarbeit nach den Erfolgen von "Fight Club", "Sieben" (1995) und "Der seltsame Fall des Benjamin Button" (2008). Details zur Handlung des neuen Films sind bisher nicht bekannt. Allerdings dürfte die Figur Cliff Booth, einst der stoische Stuntman von Leonardo DiCaprios (50) Rick Dalton, erneut im Zentrum der Geschichte stehen. Tarantino hatte bereits in seiner Buchadaption von "Once Upon a Time... in Hollywood" tiefere Einblicke in Booths Vergangenheit gegeben.

Produktion soll dieses Jahr beginnen Die Produktion soll dem Bericht zufolge bereits in diesem Jahr beginnen. Ein Starttermin ist noch nicht bekannt. Ob andere Stars aus dem Originalfilm, der 2019 in den Kinos lief, in dem Spin-off zu sehen sein werden, ist noch nicht bekannt. Laut "Variety" ist es aber unwahrscheinlich, dass Leonardo DiCaprio oder Margot Robbie (34) in ihren Rollen zurückkehren. Regisseur Quentin Tarantino, der in Interviews stets betonte, nur zehn Filme drehen zu wollen, hatte zuletzt an seinem angeblich letzten Spielfilm, "The Movie Critic" - ebenfalls mit Pitt in der Hauptrolle - gearbeitet, diesen jedoch wieder verworfen. Der Film sollte ursprünglich in den 1970er-Jahren spielen und die Geschichte eines wenig bekannten Filmkritikers erzählen, der für eine Schmuddelzeitung schreibt.