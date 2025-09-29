Paul Thomas Anderson (55) hat mit "One Battle After Another" mehrere Rekorde gebrochen. Die Action-Komödie erzielte mit 22,4 Millionen Dollar den besten US-Start in der Karriere des Regisseurs und landete auf den US-Kinocharts auf Platz eins, wie das Branchenblatt "Deadline" berichtet. Insgesamt spielte der Film am ersten Wochenende weltweit 48,5 Millionen Dollar ein, ein weiterer Rekord für den oscarnominierten Filmemacher.

Der Film handelt vom ehemaligen Revolutionär Bob Ferguson (Leonardo DiCaprio, 50), dessen Tochter Willa (Chase Infiniti, 25) von seinem Widersacher Steven J. Lockjaw (Sean Penn, 65) entführt wird.