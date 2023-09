"One For The Road"-Trailer: Frederick Lau legt Trinkpause ein

Ein Bier hier, ein Schnaps da. Als Bauleiter nimmt es Mark nicht ganz so genau mit dem Arbeitsrecht. Unbemerkt trinkt er sich regelmäßig an, doch auch nach der Arbeit ist sein Durst noch nicht gestillt. In seinen Streifzügen durch das Berliner Nachtleben gibt er sich die volle Kante und steht wenige Stunden später wieder auf der Großbaustelle.

Marks gefährlicher Kreislauf nimmt ein Ende, als er von der Polizei dabei erwischt wird, wie er betrunken versucht sein Auto umzuparken. Er muss zur medizinisch-psychologischen Untersuchung (MPU) und verliert seinen Führerschein. Was als herber Dämpfer beginnt, könnte sich jedoch als großer Glücksfall für Mark rausstellen!

Hier ist der Trailer zu "One For The Road":