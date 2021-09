In der neuen Disney+-Serie "Only Murders in the Building" sind Steve Martin, Martin Short und Selena Gomez auf der Spur eines Mörders. Nachdem in ihrem Gebäude eine Leiche gefunden wird, fühlt sich das Trio dazu verpflichtet den Fall zu lösen.

Nun sprach der Macher der Serie John Hoffmanmit "The Wrap" über die tragische wahre Begebenheit hinter der Geschichte, von dem er sich inspirieren ließ: "Ein Jahr bevor ich am Drehbuch zu schreiben begann, wurde ein alter Freund von mir gemeinsam mit einer anderen Person Tod in seiner Wohnung aufgefunden. Man ging davon aus, dass mein Freund erst die zweite Person und dann sich selbst getötet hat. Ich konnte das nicht wahrhaben und sprach mit seinen Familienangehörigen, da ich seit 20 Jahren keinen Kontakt zu ihm hatte. Am Ende der Ermittlungen kam jedoch heraus, dass er derjenige war der getötet wurde. Das klingt sehr düster für so eine niedliche Komödie, aber es war sehr nah an der Erfahrung von Mabels Figur."