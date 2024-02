Opernball: Bis zu 1,562 Millionen sahen Übertragung auf ORF 2

Weitere Berichte über den Wiener Opernball folgen

Auch am Tag nach dem Event widmet der ORF dem Ball des Jahres zahlreiche Berichte und Sendungen mit allen Highlights der vergangenen Ballnacht. Von "Studio 2" über die "Seitenblicke" bis zu "Alles Opernball" – von Nachberichten der ORF-Landesstudios, in ORF III und Ö3 bis zum ORF.at-Netzwerk. Moderator und Kabarettist Peter Klien hat sich ins Getümmel des Wiener Opernballs gestürzt und für "Gute Nacht Österreich" um 23.05 Uhr in ORF 1 die Ballbesucher interviewt.