„Oppenheim“-Schauspieler dreht in Baden bei Wien Thriller

Was als gewöhnlicher Morgen beginnt, kippt innerhalb weniger Minuten in eine Ausnahmesituation, die eine Familie an ihre Grenzen bringt. „Knock at 8“ ist ein intensiver Thriller, der Spannung, emotionale Wucht und internationale Strahlkraft vereint. Im Zentrum der Independent-Produktion stehen Adriana Zartl und Max Fraisl: Beide brillieren durch eine intensive und physisch hochklassige Präsenz. Gedreht wird in Baden bei Wien. Hollywood-Flair wird der vielfach mit Preisen dekorierte Will Roberts verbreiten. Bekannt wurde er nicht zuletzt aus Christopher Nolans mehrfach Oscar-prämiertem Kinofilm „Oppenheimer“, wo er die historische Figur General George C. Marshall verkörperte und als Teil des Ensembles am Gewinn des renommierten SAG Awards beteiligt war. Mit dabei sind außerdem der deutsche Schauspieler Mark Keller, bekannt aus „Der Bergdoktor“ und „Alarm für Cobra 11“, Dominik Brünnig sowie die Österreicher Martin Oberhauser und Milad Zarey.

© Universal Pictures Will Roberts in seiner "Oppenheimer"-Rolle

Will Roberts Österreich-Premiere Der US-Amerikaner Will Roberts aus Chicago fiebert dem Drehstart entgegen, wie er in einer Presseaussendung verrät: „Ich war noch nie in Österreich und freue mich riesig darauf. Durch meine deutschen Wurzeln und meine Arbeit an Oppenheimer habe ich eine besondere Verbindung zu dieser Region entwickelt. Vor allem freue ich mich darauf, Max Fraisl diesmal in seiner Heimat zu treffen und gemeinsam etwas Besonderes zu schaffen.“ Warum er sich für das spannende Filmprojekt „Knock at 8“ entschieden hat? „Ich suche mir meine Projekte sehr bewusst aus. 'Knock at 8' hat mich sofort überzeugt – wegen des starken Drehbuchs, der spannenden Figur und weil die Geschichte weit mehr ist als ein klassischer Thriller ist. Sie verbindet Spannung, Geheimnisse und überraschende Wendungen.“ Den „Bestager“ verbindet mit Max Fraisl eine langjährige Freundschaft. „Man arbeitet im Laufe seiner Karriere mit vielen Menschen zusammen. Doch nur wenige begegnen einem mit derselben Leidenschaft und Entschlossenheit, mit der Max seine Ziele verfolgt“, sagt Roberts, der sich für das Filmprojekt ein Ziel gesetzt hat: „Ich wünsche mir, dass die Zuschauer:innen bei “Knock at 8„ mitfiebern und bestens unterhalten werden. Vor allem aber hoffe ich, dass er zeigt, dass großartige Filme nicht nur aus Hollywood kommen müssen. Leidenschaft, starke Geschichten und engagierte Menschen können überall außergewöhnliches Kino schaffen.“

Max Fraisl erfüllt sich Lebenstraum In „Knock at 8“ übernimmt Will Roberts die Rolle des Special Agents Malloy und organisiert die Verfolgungsjagd auf Adriana Zartl, Max Fraisl sowie dessen Kind. „Für mich geht mit dem Projekt, wo ich an der Seite eines Hollywood-Stars spielen darf, ein Lebenstraum in Erfüllung. Will ist ein starker Charakter und wir alle werden von seiner professionellen Arbeit profitieren“, freut sich der gebürtige Wiener. D er bekannte österreichische Sänger und Songwriter Leo Aberer wird übrigens die Filmmusik beisteuern und dem Thriller eine unverwechselbare emotionale Klangwelt verleihen. „Knock at 8“ entwickelt sich damit zu einem spannenden Filmprojekt des Jahres 2026 und bringt im August internationales Filmflair nach Baden bei Wien.