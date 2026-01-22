ORF-Schwerpunkt zum Mozart-Jahr: Diese TV-Termine gibt es
Am 27. Jänner 2026 ist Wolfgang Amadé Mozarts 270. Geburtstag – und der ORF feiert mit. Was kommt auf ORF 2, ORF III und 3sat?
Ein TV-Schwerpunkt in ORF 2, ORF III und 3sat würdigt den weltberühmten Komponisten Wolfgang Amadé Mozart mit mehreren Sendungen, darunter Dokumentationen zu Mozarts Leben und Werk sowie die Neuinszenierung des Opernklassikers "Die Zauberflöte" von der Mozartwoche 2026, die heuer selbst einen Grund zum Feiern hat: ihr 70-Jahr-Jubiläum! Die Opernregie hat der künstlerische Leiter des Festivals, Startenor und Mozart-Experte Rolando Villazón, höchstpersönlich übernommen. Hier folgt ein Überblick über alle Programmpunkte, die geplant sind.
Mozartjahr 2026 im ORF-Programm
- Am Sonntag, dem 25. Jänner, widmet sich die "matinee" in einer Dokumentation "Mozarts Schwester" (9.05 Uhr, ORF 2), die, wie ihr fast fünf Jahre jüngerer Bruder, auch ein musikalisches Wunderkind war.
- Am Abend des 25. Jänner präsentiert "Erlebnis Bühne mit Barbara Rett" die Sendung "Rolando Villazón: Mozart von A bis Z" (20.15 Uhr, ORF III; Dacapo: Samstag, 31. Jänner, 20.15 Uhr, 3sat), die dem Leben und Wirken Wolfgang Amadé Mozarts gewidmet ist.
- Die außergewöhnliche Neuinszenierung einer der wohl beliebtesten Mozart-Opern, "Die Zauberflöte" von der Mozartwoche 2026, in der poetische Imagination, zeitgenössische szenische Raffinesse und historische Aufführungspraxis zu einem faszinierenden Gesamterlebnis verschmelzen, steht am Samstag, dem 31. Jänner, um 22.00 Uhr in ORF 2 auf dem Programm.
- Ein neues "Österreich-Bild" aus dem Landesstudio Salzburg mit dem Titel "Villazón feiert Mozart – und schenkt ihm eine Zauberflöte" (Sonntag, 1. Februar, 18.25 Uhr, ORF 2) begleitet den Entstehungsprozess der Opernproduktion und begibt sich dazu auch hinter die Kulissen.
Mozart-Schwerpunkt im 3sat-Programm
- 3sat würdigt Mozarts 270. Geburtstag mit vier Sendungen am Samstag, dem 31. Jänner: Zunächst wandelt die von Tobias Pötzelsberger gestaltete Dokumentation "Mozart lebt! Lebt Mozart?" (10.00 Uhr) des ORF Salzburg aus dem Jahr 2014 auf den Spuren des Komponisten in der Salzachmetropole.
- Danach zeichnet die Produktion "Der Klang Salzburgs – Mozarts Vermächtnis" (10.25 Uhr) ein TV-Porträt der Mozartstadt mit ihren kulturellen Institutionen, die sich als Gralshüter dem umfassenden Werk des "Genius Loci" verschrieben haben.
- Anschließend besucht Karl Hohenlohe in einer von Marcus Gotzmann gestalteten Ausgabe der Reihe "Aus dem Rahmen" aus dem Jahr 2022 "Mozarts Wien" (11.15 Uhr; Dacapo: Montag, 2. Februar, 11.05 Uhr).
- Im Hauptabend zeigt 3sat die bereits erwähnte Produktion "Erlebnis Bühne mit Barbara Rett: Rolando Villazón: Mozart von A bis Z" (20.15 Uhr).