ORF-Schwerpunkt zum Mozart-Jahr: Diese TV-Termine gibt es

Ein TV-Schwerpunkt in ORF 2, ORF III und 3sat würdigt den weltberühmten Komponisten Wolfgang Amadé Mozart mit mehreren Sendungen, darunter Dokumentationen zu Mozarts Leben und Werk sowie die Neuinszenierung des Opernklassikers "Die Zauberflöte" von der Mozartwoche 2026, die heuer selbst einen Grund zum Feiern hat: ihr 70-Jahr-Jubiläum! Die Opernregie hat der künstlerische Leiter des Festivals, Startenor und Mozart-Experte Rolando Villazón, höchstpersönlich übernommen. Hier folgt ein Überblick über alle Programmpunkte, die geplant sind.