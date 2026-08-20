2026 ist ORF-Innenpolitikjournalistin und „ZIB“- bzw. „ZIB Talk“-Host Simone Stribl zum zweiten Mal nach 2020 Gastgeberin des wichtigsten und meistdiskutierten Interviewformats des Landes. Schauplatz aller fünf Gespräche ist wie bereits im Vorjahr die Terrasse der Infosendung „Studio 2“. Bei Regen findet die Diskussion im Studio-Inneren statt. Die „Sommergespräche 2026“ werden, um noch Tageslicht nutzen zu können, einmal mehr rund eineinhalb Stunden vor Ausstrahlungstermin geführt und ungeschnitten „Live on Tape“ gezeigt.

Die „Sommergespräche“-Termine 10. August: Leonore Gewessler, Die Grünen

17. August: Beate Meinl-Reisinger, NEOS

24. August: Andreas Babler, SPÖ

31. August: Christian Stocker, ÖVP

7. September: Herbert Kickl, FPÖ Jeweils um 21.00 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON Mindestens so ein Publikumshit wie die „Sommergespräche“ selbst sind die nachfolgenden Analysen von Peter Filzmaier (gemeinsam mit je einer Printjournalistin) in der „ZIB 2“ um 22.00 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON.

„Sommer(nach)gespräche“ in ORF III Wie schlagen sich die Spitzen der Parlamentsparteien im Interview des Jahres und welche Lösungen haben sie auf die drängendsten Herausforderungen des Landes? ORF-III-Chefredakteurin Lou Lorenz-Dittlbacher begrüßt dazu anschließend an jedes „Sommergespräch“ um 22.30 Uhr in ORF III namhafte Gäste aus Politik, Wissenschaft, Medien und Gesellschaft zur großen Analyse. Zu Gast nach dem „Sommergespräch“ mit Grünen-Chefin Leonore Gewessler sind: Rudolf Anschober (ehem. Gesundheitsminister), Brigitte Kren (Schauspielerin), Christoph Badelt (Präsident Fiskalrat) und Petja Mladenova (Kronen Zeitung).