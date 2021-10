Oscars 2022: US-Produzent Will Packer macht die Oscar-Gala

Die nächste Oscar-Show soll vom US-Produzenten Will Packer (47) ausgerichtet werden. Das teilte die Oscar-Akademie am 5. Oktober in Los Angeles mit.

Packer, der Filme wie "Ride Along", "Girls Trip", "Straight Outta Compton" und die TV-Dramaserie "Roots" produzierte, ist damit erstmals Teil des Oscar-Teams.

Die 94. Trophäen-Verleihung ist für den 27. März 2022 geplant.