18,7 Millionen Personen haben die Preisverleihung beim US-Sender ABC verfolgt. Damit steigerte sich die ZuschauerInnenzahl gegenüber dem Vorjahr um 12 Prozent, als 16,7 Millionen Leute eingeschaltet hatten. Im ORF waren in der Nacht auf Montag im Schnitt 54.000 ZuschauerInnen bei 12 Prozent Marktanteil beim Preisregen für "Everything Everywhere All at Once" mit dabei.