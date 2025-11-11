Oscar Isaac (46) würde in das "Star Wars"-Universum zurückkehren, aber nur unter einer Bedingung. In einem Interview mit "GQ" sprach der Schauspieler über "Star Wars" und erklärte, dass er momentan nicht daran interessiert sei, mit Disney zusammenzuarbeiten. "Aber wenn sie das irgendwie hinbekommen und sich nicht dem Faschismus beugen, wäre das großartig", sagte Isaac. "Wenn das passiert, dann wäre ich offen für ein Gespräch über 'Star Wars' oder viele andere Dinge", fügte er hinzu. Der Schauspieler verkörperte in der neuen "Star Wars"-Trilogie den X-Wing-Piloten Poe Dameron.

Das "GQ"-Magazin merkte an, dass das Gespräch mit Isaac zwei Tage nach der Suspendierung von Jimmy Kimmel (57) stattfand. Dessen Late-Night-Show "Jimmy Kimmel Live!" wurde vom Programm genommen, nachdem Kimmel sich über den Tod von Charlie Kirk geäußert hatte. Einige Tage später feierte Kimmel sein Comeback auf dem US-Sender ABC, der zu Disney gehört.