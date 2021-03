Auf Oscar-Anwärter "The Father" folgt Teenager-Drama "The Son"

Wunsch-Darsteller und Trilogie

Auch einen bestimmten Wunsch-Darsteller scheint Zeller bereits zu haben, doch er verrät keinen Namen. Stattdessen merkt er an: "Ich liebe Schauspieler und die Zusammenarbeit mit ihnen. Wenn ich zu schreiben beginne, hilft es mir, einen bestimmten Darsteller vor Augen zu haben, aber ich weiß nicht, ob mein Wunsch dann auch in Erfüllung gehen wird."

Falls Zeller nun vorhat, eine Trilogie zu schaffen, müsste der dritte Teil dann folgerichtig "The Holy Ghost" heißen. Doch ein entsprechend betiteltes Theaterstück dürfte es bisher von ihm wohl noch nicht geben. Stattdessen gibt es allerdings das Stück "The Mother", in dem es um eine Frau geht, deren erwachsen gewordene Kinder sich von ihr abnabeln, wodurch sie ihren Platz im Leben in Frage gestellt sieht. Demnach stehen die Chancen für einen dritten Film tatsächlich sehr gut.