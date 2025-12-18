Laut Pressemitteilung umfasst der Vertrag eine Laufzeit von fünf Jahren bis einschließlich 2033 und markiert in den USA das Ende der jahrzehntelangen Zusammenarbeit zwischen der Academy und dem US-Sender ABC. Das Abkommen umfasst nicht nur die Gala selbst, sondern auch die Berichterstattung vom roten Teppich, den Governors Ball und das ganzjährige Programm der Academy.

Die Oscars ziehen um : Wie die Academy of Motions Arts and Sciences am 17. Dezember 2025 verkündet hat, wird die Preisverleihung ab 2029 exklusiv bei YouTube gestreamt. Die Google-Tochter erhält demnach die Rechte für die weltweite Übertragung der Academy Awards, beginnend mit der 101. Verleihung.

Neunstelliger Deal: YouTube sticht Disney aus

Berichten zufolge hat YouTube tief in die Tasche gegriffen, um die Konkurrenz auszustechen. Während Disney/ABC zuletzt rund 100 Millionen Dollar jährlich zahlte (und angesichts sinkender Quoten bei Neuverhandlungen weniger bieten wollte), soll YouTube eine Summe im neunstelligen Bereich pro Jahr zugesagt haben.

Für die Academy bietet der Wechsel vor allem zwei Vorteile: Die Show wird weltweit kostenlos gestreamt, inklusive Multi-Language-Audio-Optionen und Untertiteln. Ohne die starren Zeitvorgaben der Werbeunterbrechungen im klassischen TV könnten die Oscars künftig so lang (oder kurz) sein, wie die Academy es wünscht.

Offenbar erhofft sich die Academy durch den Wechsel, eine jüngere, digital affine Generation zu erreichen, die mit linearem Fernsehen nichts mehr am Hut hat. Die Oscars kämpfen seit Jahren mit einem massiven Zuschauerschwund. Erreichte die Verleihung 1998 noch 57 Millionen Menschen in den USA, waren es 2024 nur noch etwa 18 Millionen.

Ab 2029 wird die Verleihung höchstwahrscheinlich nicht mehr aof ORF oder im deutschen Free-TV zu sehen sein. Die Ära, in der man für die Oscars den Fernseher einschaltete, endet nach der 100. Jubiläumsausgabe im Jahr 2028.