Sie wird jedes Jahr mit Spannung erwartet: die berühmte "Gift Bag" bei den Oscars für alle Nominierten. Jetzt wurde bekannt, welche Luxus-Geschenke in diesem Jahr dabei sind, wie "The Guradian" berichtet: Eine Reise auf eine italienische Insel, ein Facelift bei einem Promi-Chirurgen, ein Stück Land in Australien, Bettbezüge aus Seide, Bio-Datteln, essbares Massage-Öl - insgesamt 60 Geschenke bekommen die diesjährigen Oscar-Anwärter (darunter Michelle Yeoh, Austin Butler, Lady Gaga) bei der Verleihung. Gesamtwert: rund 120.000 Euro.