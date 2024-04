Oscars 2025: Das Datum für die 97. Verleihung steht fest!

"Markiert euren Kalender", schreibt die Academy of Motion Picture Arts and Sciences in ihrem neuen Instagram-Post. Das Datum für die 97. Oscarverleihung im kommenden Jahr 2025 steht fest. Die Vergabe des wichtigsten Filmpreises der Welt fällt dieses Mal auf den ersten Sonntag im März, konkret auf den 2. März 2025. Zuletzt wählte die Academy den zweiten März-Sonntag aus. Die Show beginnt in Los Angeles um 16:00 Uhr (Ortszeit) im Dolby Theatre. Hierzulande werden die Oscars dann vermutlich wieder auf ProSieben und ab circa 0:00 Uhr am 3. März 2025 übertragen.