Die 99. Ausgabe der Oscars findet am Sonntag, 14. März 2027 statt. Dies gab die Academy of Motion Picture Arts and Sciences nun bekannt und veröffentlichte auch bereits den Termin für die Jubiläumsausgabe. Die 100. Preisverleihung findet am Sonntag, 5. März 2028 statt.

Wie bereits zuvor angekündigt, werden die beiden Oscarverleihungen zum letzten Mal im Dolby Theatre in Hollywood über die Bühne gehen und von ABC übertragen. Ab 2029 wird die Show im LA LIVE-Komplex in der Innenstadt von Los Angeles stattfinden und auf YouTube gestreamt.

Die Academy gab außerdem eine Reihe weiterer Termine für die Oscar-Saison 2026-2027 bekannt. So ist der Einsendeschluss für die Kategorien am 12. November 2026, die Bekanntgabe der Oscar-Nominierungen findet am 21. Januar 2027 statt. Das legendäre Mittagessen für die Oscar-Nominierten ist für den 16. Februar 2027 angesetzt.