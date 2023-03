Oscars: So kommt eine Nominierung zu Stande

Streng Geheim

Die Oscarjuroren müssen ihre Stimmzettel mit der Post oder online einreichen. Jeweils am Dienstag vor der Vergabe der Oscars müssen diese spätestens eingegangen sein - heuer also am 7. März. Nach alter Tradition zählt die Prüfgesellschaft PricewaterhouseCoopers die Stimmen von Hand an einem geheimen Ort aus. Die streng gehüteten Ergebnisse in 23 Kategorien werden in versiegelten Umschlägen direkt zur Preisgala gebracht. Damit es dann in der Nacht von 12. auf 13. März wieder heißen kann: "And the winner is..."