Zunächst heißt es "Ostrowski macht Urlaub – Am Mondsee"

Der Mondsee hat es Michi schon länger angetan, und so stürzt er sich mit seinem alten und treuen Freund, dem VW Bulli, ins Abenteuer. Dort angekommen, lässt Michi in alter Manier den Ort auf sich wirken. Schnell kommt er ins Gespräch mit anderen Urlaubern und Mondsee-Originalen, erkundet die Basilika, die Geschichte der Region und genießt die Landschaft. In den nächsten Tagen steht einiges auf dem Programm: Bootsausflüge, ein Versuch auf dem Wakeboard, Gesichtsyoga und natürlich gut Essen. Ein aufregender Urlaub, obwohl Michi eigentlich nur entspannen wollte. Außerdem lassen Michi gewisse Fragen nicht in Ruhe: Wieso heißt der Mondsee Mondsee? Welche Wirkung hat der Mond auf den See? Und was macht der Mond mit Michi?