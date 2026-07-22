„Und jetzt krieche ich in dein Herz!“ - Der neue Blumhouse-Horror öffnet die Tür zu einer Welt, in der Sicherheit nur eine trügerische Erinnerung ist. In er Hauptrolle von „Other Mommy“ präsentiert sich Jessica Chastain als Mutter, die über mindestens zwei Gesichter verfügt und auch unglaubliche Körperverrenkungen draufhat. Was damit gemeint ist, wird durch den Trailer sofort deutlicher:

Darum geht es in „Other Mommy“

Die eigene Mutter ist für ein Kind der Inbegriff von Geborgenheit. Doch die kleine Bela muss erkennen, dass das Böse manchmal genau das Gesicht trägt, dem man am meisten vertraut. Bela lebt in einem Zuhause mit Eheproblemen und wird mit einer finsteren Wesenheit konfrontiert, die aus ihrem Schrank kommt. Das Wesen, das sie Other Mommy nennt, wird zunehmend bedrohlich für sie und ihre Familie.

Chastain übernimmt eine Doppelrolle als Ursula, Belas normale Mutter, und als die paranormale Entität, die deren Aussehen angenommen hat. Für die Oscarpreisträgerin markiert das die Rückkehr zum Horror-Genre nach mehreren Jahren mit eher dramatischen Rollen.

Regisseur Rob Savage - bekannt für Host und The Boogeyman - verfilmt den „New York Times“-Bestseller „Incidents Around the House“ von Josh Malerman.