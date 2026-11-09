Mit ihrer Liebe zur 80er-Jahre-Nostalgie wurde die von den Duffer-Brüdern entwickelte Serie „Stranger Things“ ab 2016 zu einem weltweiten Phänomen und bescherte Netflix einen Höhenflug nach dem anderen. Doch nach Staffel 5 war leider Schluss. Einen endgültigen Abschied von dem Fantasy-Horror müssen wir aber trotzdem nicht nehmen, da sich die Duffer eine weitere Serie aus diesem Universum ausgedacht haben. Hier folgt der Ankündigungs-Clip zu „ Other Worlds: A Stranger Things Adventure“

Das wissen wir zu „Other Worlds“

Entwickelt von den Duffer-Brüdern und Kate Trefry, nimmt die Serie die Zuschauerinnen und Zuschauer mit in die 1950er Jahre und erzählt damit ein Prequel zu „Stranger Things“ Staffel 1 bis 5 und dem erfolgreichen Theaterstück Stranger Things: The First Shadow. Der BAFTA- und Golden-Globe-prämierte Regisseur Joe Wright wird bei den ersten drei Episoden der neuen Serie Regie führen – gedreht wird dafür in New Mexico.

Die Duffer-Brüder geben einen ersten Vorgeschmack auf „Other Worlds: A Stranger Things Adventure“: „Es ist Stranger Things, aber gleichzeitig herrlich neu, mit neuen Schauplätzen, neuen Helden und Heldinnen und Bösewichten und neuen … Ach, mehr dürfen wir leider noch nicht verraten. Jetzt geht’s erst einmal ans Casting. Bis dahin gilt: Behaltet den Himmel im Auge, Nerds!“

Die Live-Action Spinoff-Serie „Other Worlds: A Stranger Things Adventure“ feiert 2028 ihre Premiere auf Netflix.