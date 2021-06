"Outlander": Caitriona Balfe spricht über sechste Staffel

Trauma

Die größte Unterstützung für Claire wird voraussichtlich ihr Ehemann Jamie sein, der auch schon sexuelle Gewalt erlebt hat. "Ich weiß nicht, ob man es eine glückliche Fügung nennen kann, aber was Claire helfen wird, ist, dass Jamie es versteht und es selbst erlebt hat. Sie werden es irgendwie miteinander teilen können. Wir haben die Gelegenheit, so eine Situation auf eine ziemlich einzigartige Weise zu betrachten, wir werden also hoffentlich etwas Besonderes daraus machen können", so Balfe.

Die Darstellerin sprach im Interview auch über die Herausforderungen der Darstellung von sexueller Gewalt. Die MacherInnen hätten zunächst die Idee gehabt, die Vergewaltigung off-screen zu erzählen und die Auswirkungen auf Claire in den Fokus zu rücken. "Ich habe gedacht, wenn wir das alles schon machen, dann sollte es auch etwas bedeuten. Es sollte etwas über eine solche Erfahrung aussagen, das vielleicht etwas Positives zur Debatte beitragen kann." Im Endeffekt wurde die Sequenz aus einer Mischung zwischen Zeitreise, Traum und harter Realität umgesetzt.

Die Dreharbeiten zur sechsten Staffel sind in vollem Gange. Eine Veröffentlichung scheint jedoch erst Anfang 2022 realistisch.