"Outlander" Staffel 6: Sex-Szenen trotz Corona

Aufgrund der Corona-Pandemie mussten die Dreharbeiten für die sechste Staffel von "Outlander" verschoben werden. Die fünfte Staffel erschien bereits vor einem Jahr und Fans müssen sich noch immer gedulden. Immerhin stehen die Stars jedoch wieder am Set in Schottland und können trotz Sicherheitsbestimmungen auch an Sex-Szenen arbeiten.

"Outlander“ ist berühmt für die Sex-Szenen, die aber in Zeiten von Corona unter besonderen Vorkehrungen entstehen müssen. "Ich wollte nicht, dass die Story wegen Covid geändert werden muss. Wir haben aber viele intime Szenen. Die Lösung war relativ simpel: Testen, testen, testen, testen. Wir mussten erst herausfinden, wie wir alle testen können, damit sich am Set alle sicher fühlen", sagte Showrunner Matthew B. Roberts im Interview mit "Elle".