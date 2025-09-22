Eine Musikerdoku, die inzwischen leider auch als eine Art Nachruf zu betrachten ist: "Ozzy: No Escape From Now" entstand unter der Regie von BAFTA-Preisträgerin Tania Alexander und wurde in Zusammenarbeit mit der Familie Osbourne produziert. Neben Ozzy und Sharon kommen auch die Kinder Aimee, Kelly und Jack Osbourne zu Wort, die offen über den Sturz ihres Vaters im Februar 2019 und dessen lebensverändernden Auswirkungen sprechen. Der Unfall führte letztendlich dazu, dass er seine zweieinhalbjährige Abschiedstournee absagen musste. Die Doku war nie als posthumer Film gedacht. Nach seinem Tod am 22. Juli 2025 ist der Film auf Paramount+ nun jedoch ein Zeugnis für Ozzy Osbournes Mut, Witz, Entschlossenheit und Talent – Eigenschaften, die dafür sorgen, dass er für Millionen Menschen auf der ganzen Welt ein Held bleibt. Hier ist der Trailer dazu:



Musik holte Ozzi aus der Depression Der Sänger verrät, wie die im Oktober 2019 veröffentlichte Single "Take What You Want", seine Zusammenarbeit mit Post Malone – initiiert von Kelly und Produzent Andrew Watt – eine neue musikalische Phase in seiner legendären Karriere einläutete. "Es hat mich aus meiner Depression herausgeholt. Es hat mir geholfen. Das war die beste Medizin, die ich zu diesem Zeitpunkt bekommen konnte", kommentiert Ozzy im Film und erinnert sich an die Aufnahmen zu dem Track.



Fans bekommen außerdem einen Einblick in die Entstehungsgeschichte der beiden nachfolgenden Alben – das 2020 erschienene, "Ordinary Man" und das 2022 mit zwei Grammys ausgezeichnete "Patient Number 9" –, die beide einige der nachdenklichsten Werke des Sängers enthalten. "Ich denke, dass Ordinary Man weniger ein Ozzy-Osbourne-Album und vielmehr ein John-Osbourne-Album ist", sagt Jack Osbourne über das erste dieser Alben. "Es gibt viele Themen darin, in denen er sich mit seinem eigenen Leben, seiner Sterblichkeit und dem, was ihm bevorsteht, auseinandersetzt."

Unterwegs zum letzten Konzert Die Doku zeigt außerdem seine mutige, in letzter Minute getroffene Entscheidung, im Sommer 2022 bei der Abschlussfeier der Commonwealth Games in Großbritannien aufzutreten. Die Doku begleitet ihn bei den Vorbereitungen für diesen Auftritt, zeigt einen exklusiven Soundcheck bei seiner Aufnahme in die Rock and Roll Hall of Fame im Oktober 2024 und dokumentiert seine Reise zum Back To The Beginning-Konzert im Villa Park in seiner Heimatstadt Birmingham am 5. Juli 2025. Neben der Familie Osbourne kommen in "Ozzy: No Escape From Now" auch Bandkollegen und Freunde zu Wort, darunter Tony Iommi (Black Sabbath), Duff McKagan und Slash (Guns N’ Roses), Robert Trujillo und James Hetfield (Metallica), Billy Idol, Maynard James Keenan (Tool), Chad Smith (Red Hot Chili Peppers), Ozzy's langjähriger Gitarrist Zakk Wylde, Produzent Andrew Watt, Billy Morrison, Tom Morello (Rage Against The Machine), Mike Inez (Alice In Chains) und Billy Corgan (Smashing Pumpkins), die alle intime, herzliche Einblicke in den Menschen selbst geben.

Wann ist "Ozzy: No Escape From Now" zu sehen? Die Osbourne-Doku startet am Dienstag, den 7. Oktober 2025, in Österreich, Deutschland und der Schweiz auf Paramount+.