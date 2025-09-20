Pamela Anderson (58) macht das Entertainmentgeschäft zur Familienangelegenheit. Die Schauspielerin, die einst unter anderem als "Baywatch"-Rettungsschwimmerin weltweit bekannt wurde, hat mit ihren Söhnen Brandon Lee (29) und Dylan Lee (27) eine neue Produktionsfirma mit dem Namen And-Her-Sons Productions gegründet. Das berichtet das US-Branchenportal "Deadline".

Mit dem ersten Projekt der Firma ist Anderson bereits sehr vertraut ist. Es handelt sich um eine Serie zur Comicfigur Barb Wire. Pamela Anderson hat bereits die Hauptrolle in einem 1996 erschienenen Film namens "Barb Wire" gespielt, der auf dem Charakter basiert. Ein Kassenschlager war der Streifen aber damals nicht. Laut "Box Office Mojo" soll er in den USA im Kino nicht einmal 3,8 Millionen US-Dollar eingespielt haben.