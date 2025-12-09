Der Überraschungserfolgs mit Sterling K. Brown wird in die zweite Runden gehen. Das wissen wir darüber.

Gute Nachrichten von der Comic Con Experience Brazil für Fans von "Paradise": Die zweite Staffel der Thrillerserie startet schon in gut zwei Monaten bei Disney+. Der Streamingdienst verkündete in São Paulo, dass es am 23. Februar 2026 losgeht. Zum Auftakt erscheinen die ersten drei Folgen, die restlichen Episoden folgen anschließend im Wochenrhythmus. Zudem präsentierte Disney+ auf der Messe einen ersten Trailer zur neuen Staffel der gefeierten Serie mit "This Is Us"-Star Sterling K. Brown (49). Am Ende der ersten Staffel hatte Agent Collins (Brown) den Bunker, in dem die Menschheit nach einer Katastrophe lebt, per Flugzeug verlassen. Zu Beginn des Trailers wird klar: Die Maschine ist abgestürzt. Collins hat das Unglück verletzt überlebt.

"Paradise": Shailene Woodley in zweiter Staffel neu dabei Der Agent macht sich auf die Suche nach seiner Frau Teri. Zudem versucht er herauszufinden, wer wirklich hinter der Ermordung des US-Präsidenten Cal Bradford steckt - denn in Staffel eins wurde Collins fälschlicherweise dafür verantwortlich gemacht. Der Teaser deutet zudem einmal mehr an, dass außerhalb des Bunkers Menschen überlebt haben könnten. Eine neue Figur weist darauf hin - gespielt von "Die Bestimmung"-Star Shailene Woodley (34).

Diese Stars kehren in Staffel zwei zurück Neben Sterling K. Brown kehrt in Staffel zwei von "Paradise" auch James Marden (52) zurück. Er verkörperte in der ersten Runde den ermordeten Präsidenten Cal Bradford. Wie in der ersten Staffel wird er in Rückblenden zu sehen sein. Julianne Nicholson (54) ist ebenfalls wieder dabei. Die von ihr gespielte Strippenziehern Samantha "Sinatra" Redmond hat das Attentat auf sie im Finale von Staffel eins überlebt. Nun verrät sie Agent Collins im Trailer ein Geheimnis: "Es ging nie nur um den Bunker." Die erste Staffel von "Paradise" startete im Januar 2025 bei Disney+. Die Mystery-Serie wurde sofort zum Publikumserfolg und von Kritikern gefeiert. Bei den Emmys war "Paradise" als bestes Drama nominiert, außerdem gingen Sterling K. Brown, James Marsden und Julianne Nicholson in wichtigen Schauspielkategorien ins Rennen um den wichtigsten Fernsehpreis der Welt.