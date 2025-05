Ein Nutzer verwies auf der Plattform auf Berichte, dass für die Neuverfilmung des gleichnamigen Buches von US-Autor Bret Easton Ellis (61) bereits mit möglichen Hauptdarstellern gesprochen werde. Der User schrieb dazu, dass er Schwarzeneggers große Breakout-Rolle gefunden habe. Dieser war bisher zwar schon in einigen Produktionen zu sehen, aber noch nicht in einer großen Blockbuster-Hauptrolle. "Nichts lieber als das", antwortete Schwarzenegger auf den Beitrag und fügte ein Zwinker-Smiley an. Schon 2024 hatte er zu einem Artikel über Guadagninos kommenden Film auf X kommentiert : "Mein Traum."

Christian Bale spielte Bateman schon vor 25 Jahren

Guadagnino, unter anderem bekannt für Filme wie "Call Me by Your Name" und "Challengers - Rivalen", sprach im Rahmen der Branchenmesse CinemaCon im letzten Monat über das Projekt. Laut eines Berichts des Magazins "The Hollywood Reporter" schwärmte der Regisseur nicht nur von Ellis' Buch, das die Dekadenz der Yuppies der 1980er persifliert - und wie der Roman ihn beeinflusst habe. Auch das Drehbuch von Scott Z. Burns (62) zur Neuverfilmung mache sich sehr gut.

Im Mittelpunkt von "American Psycho" steht Patrick Bateman, ein skrupelloser Investmentbanker und Serienmörder. Schon im Jahr 2000 erschien eine Verfilmung mit dem heutigen Superstar Christian Bale (51) als Bateman. In dem Film von Mary Harron (72), der irgendwo zwischen Horror und schwarzer Komödie angesiedelt ist, spielten unter anderem auch Jared Leto (53), Reese Witherspoon (49) und Justin Theroux (53) mit.

Im letzten Jahr gab es bereits Spekulationen, dass "Elvis"-Star Austin Butler (33) im neuen Film die Hauptrolle spielen könnte. Auch der Name von Jacob Elordi (27) fiel zuvor. Vielleicht hat Schwarzenegger aber wirklich noch eine Chance auf die Bateman-Rolle. Kerry Barden, der bei Harrons "American Psycho" für das Casting verantwortlich war, erzählte dem Branchenmagazin im April: "Ich würde Austin in Jareds Rolle besetzen, weil er so schön ist. Deshalb haben wir auch Jared besetzt, weil er so schön ist." Zwar seien beide großartige Schauspieler, "aber nicht jeder Mensch besitzt diese Art von Schönheit".