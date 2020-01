Patrick Vollrath: "Scheiß drauf, wir machen das jetzt einfach"

Der Film besticht durch viele technische Details. Haben Sie zuerst mit der Recherche oder dem Drehbuchschreiben begonnen?

Das war bisschen so eine Wechselwirkung. Am Anfang waren die Überlegungen nur: Was ist unsere Geschichte und wer ist unsere Hauptfigur.Wir haben uns für den Co-Piloten als Hauptfigur entschieden, weil wir zunächst dachten, dass er vielleicht etwas unerfahrener ist als der Pilot. In der Recherche findet man dann heraus, dass die Co-Piloten so toll ausgebildet werden, dass da keiner unerfahren ist. Wir wollten aber trotzdem bei ihm bleiben, weil er in der Regel der jüngere ist. Wir haben uns anschließend überlegt was man alles in diesem Cockpit zur Verfügung hat mit dem man eine fesselnde Geschichte erzählen kann, da ist die Recherche natürlich sehr wichtig. Zusätzlich zu den Recherchen habe ich nach jedem meiner Flüge die Crew gebeten ob ich mich im Cockpit umschauen darf, um ein Gefühl für den Raum zu bekommen. Carlo Kitzlinger, der Darsteller von „Michael“, war ja tatsächlich mal Pilot. Ich habe mich mit ihm sehr lange zusammengesetzt und wir sind wirklich alles durchgegangen. Er ist auch nach LA geflogen und hat Joseph eingeschult und mit ihm im Flugsimulator geprobt.