Der Schwergewichtskampf, auf den die Boxwelt sehnlichst gewartet hat, steht nun unmittelbar bevor: Mike Tyson (50–6, 44 KOs) und Jake Paul (10–1, 7 KOs) steigen gemeinsam in den Ring, um die Fäuste sprechen zu lassen. Wann tragen "The Baddest Man on the Planet" und "El Gallo" ihren Fight aus und wo ist er zu sehen? Netflix hat sich hier die Rechte gesichtert, und wir präsentieren gleich vorneweg den Einstimmungs-Trailer: