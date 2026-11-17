Ein Überlebenskampf mitten im Pazifik: 1942 muss die Besatzung einer amerikanischen B-17 notwassern. Acht Männer retten sich in Schlauchboote und treiben rund drei Wochen über den offenen Ozean. Sieben von ihnen überleben. Auf dieser wahren Begebenheit basiert „Pazifikwüste“. Mit dem Überlebensdrama realisieren die (KI) Regisseure Florian Arndt und Arvid Neid ein außergewöhnliches Filmprojekt, das klassische Spielfilmproduktion mit Virtual Production und mehr als 100 KI-Tools verbindet. Am 24. November präsentiert die Leipziger Produktionsfirma Sons of Motion Pictures auf der TeleVisionale in Weimar erstmals zwei fertiggestellte Filmminuten und gewährt exklusive Einblicke in die Entstehung. Für alle, die dort nicht dabei sein können, gibt es auch ein Kurzvideo, das einen ersten Eindruck bietet.

Echtes Schauspiel mit innovativer Filmtechnologie Rund 90 Prozent der Handlung spielen auf hoher See – eine enorme produktionstechnische Herausforderung. Das Team um Regisseur Florian Arndt setzt auf eine Kombination aus realem Schauspiel, Bluescreen-Aufnahmen, Virtual Production und KI-gestützter Postproduktion. Wenn in „Pazifikwüste“ die Wellen gegen das Schlauchboot schlagen, hat am Set jemand daran gerüttelt. In einer Industriehalle im thüringischen Schlotheim bewegten Helfer in blauen Anzügen die Boote, während darin unter anderem Bernhard Bettermann („In aller Freundschaft“), Adrian Bräunig („Rosenheimcops“) und Paul-Link Krenz (ein junger Schauspieler, Synchronsprecher und Sänger mit 1.500.000 Followern auf TikTok) vor der Kamera saßen. Der Ozean kam schon beim Dreh auf dem Kontrollmonitor ins Bild dank Virtual Production. Diese gilt laut den KI-Experten von Sons als Geheimzutat für die Produktivität der KI-Postproduktion, um die Generierungsquote und damit die Kosten zu Halbieren.

Was am Set entschieden wird Schon vor dem Dreh erprobte Arndts Team im eigenen kleinen Virtual-Production-Studio in Leipzig, welche Teile einer Einstellung sich praktisch aufnehmen und welche sich digital ergänzen lassen. Bei einem Test diente etwa ein Plüschtier als Vorlage für einen digitalen Hai. Die deutsche KI-Plattform aiqora ai ist Technologiepartner des Projekts, um Menschen und Kostüme und Maske zu altern sowie Wetter und Lichtstimmungen zu verändern. Für die Produktion liegt der Erkenntniswert in der Aufteilung der Arbeit: Die Bewegung des Boots und die Reaktion der Darsteller entstehen gemeinsam vor der Kamera. In der Postproduktion muss das digitale Meer zu dieser Bewegung passen, auch wenn die Szene zwischen Nahaufnahme und Totale wechselt und dafür gibt die Virtual Production den KI-Tools Orientierung. Bei einem derartigen Film ist das eine Frage für die Kalkulation des ganzen Projekts. Für Dreh und Postproduktion wird das Budget auf 85.000 Euro beziffert. Eine herkömmliche Umsetzung für die 15 Minuten auf See oder in einem großen Wasserstudio wäre mit diesem Budget kaum machbar gewesen, so Produktionsleiter Tristan Hebestreit. Auch bei der Auswertung geht das Team in Etappen vor. Zunächst soll ein hybrider Kurzfilm auf Festivals laufen und anschließend auf dem YouTube-Kanal von ParaLightWorx für deren 730.000 Abonnenten erscheinen. Eine abendfüllende Spielfilmfassung ist das längerfristige Ziel für eine Kinoauswertung. Der Kurzfilm hat damit eine doppelte Funktion. Er kann ein eigenes Publikum erreichen und zugleich zeigen, wie der Stoff und die Technik über einzelne Testaufnahmen hinaus zusammenspielen.