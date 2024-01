Auch Musiker:innen wie Taylor Swift sind nominiert

In den Musik-Sparten sind Beyoncé, Taylor Swift, Miley Cyrus, Nicki Minaj, Olivia Rodrigo, The Weeknd oder Bad Bunny im Rennen. Zu den Anwärtern im Bereich Fernsehen zählen Serien wie "Only Murders in the Building", "Ted Lasso" oder "The Morning Show".

Die Gewinner der seit 1975 verliehenen Publikumspreise werden anders als die der Oscars, Emmys oder Grammys ausschließlich von Fans gewählt. Die Preisträger werden in einer Live-Show im US-Fernsehen am 18. Februar bekanntgegeben. "Barbie"-Schauspieler Simu Liu soll als Gastgeber auf der Bühne stehen.