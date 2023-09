Überall auf der Welt und in allen möglichen Lebenssphären lassen sich – leider! – Systeme und Strukturen finden, die sexuellen Missbrauch (meist von Kindern und Jugendlichen) begünstigen, diesen also zulassen, vertuschen und die Peiniger:innen dadurch schützen.

Man denke hier an die schrecklichen Vergehen in der Kirche, der Filmindustrie und Sportvereinen, aber auch bei Pfadfinder:innen hat sexueller Missbrauch in den letzten 100 Jahren in den USA systematisch stattgefunden, wie die Netflix-Doku "Pfadfinderehre: Die Geheimakten der Boy Scouts of America" ans Licht bringt.

Seht euch hier den emotionalen und aufrüttelnden Trailer dazu an: