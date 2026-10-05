„Pflegeleicht“: ORF-Krankenhaus-Serie erhält Staffel 2

In ORF 1 und auf ORF ON zeigen Annalena Hochgruber, Marko Kerezović, Elif Duygu, Michaela Schausberger und Nils Arztmann voraussichtlich 2027, wie „Pflegeleicht“ sie sein können. Am Set geht es für den Pflegenachwuchs unterdessen bereits in die nächste Runde: Seit September 2026 stehen in Wien und Klosterneuburg die Schauspieler für die zweite Staffel der ORF-Serie bis voraussichtlich Ende November vor der Kamera.

Worum geht es in „Pflegeleicht“?

Die Pflegeazubis stehen vor vielen Prüfungen. Einerseits ist Mias (Annalena Hochgruber) Zukunft ungewiss, ihre Verhaftung scheint weitreichende Auswirkungen zu haben. Vielleicht sogar auf ihre frische Beziehung zu Nenad (Marko Kerezović). Alina (Elif Duygu) und Freddy (Nils Arztmann) durchlaufen eine Berg- und Talfahrt der Gefühle – aus unterschiedlichen Gründen. Alina rechnet jedenfalls nicht damit, dass sie mit ihren privaten Problemen ausgerechnet beim unbeschwerten Freddy Halt findet. Annabell (Michaela Schausberger) liegt nicht nur ihre Scheidung im Magen – vor allem die bevorstehende Prüfung fordert sie. Dennoch ist die Freude groß, dass sich Wera (Sonja Romei) von ihrer OP rasch erholt.

Aber das Team ist dezimiert. Mike (Michael Edlinger) und Susanna (Agnes Hausmann) könnten Unterstützung brauchen. Und Krankenhausdirektor Konrad Lichtenthaler (Stefan Pohl) hat auch schon die Lösung: ÖCARE – die Digitalisierung im Elisabeth Krankenhaus schreitet voran! Für das Pflegepersonal scheint ÖCARE mehr Hindernis als Hilfe zu sein. Denn am Patienten hilft die Software genau null. Diese Erfahrung macht Mia und hat erneut mit Konsequenzen zu rechnen, als sie vermeintlich das Richtige tun möchte. Dass für die Lösung aller Probleme nur eine Person in Frage kommt, nämlich Dr. Elisabeth Lichtenthaler (Katharina Straßer), sehen deren Ex-Mann Konrad und Tochter Mia anders. Die Top-Chirurgin schlägt im Elisabeth Krankenhaus ein wie ein Blitz. Beide Eltern im selben Krankenhaus! Mia erscheint ein Gefängnisaufenthalt plötzlich als Option …

Die zweite Staffel von „Pflegeleicht“ soll 2028 in ORF 1 und auf ORF ON zu sehen sein.