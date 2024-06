Der US-Musiker Pharrell Williams (51) gilt nicht nur als Musik-Genie, sondern auch als lebende Stilikone. Anfang 2024 wurde bekannt, dass sein bewegtes Leben in einem Biopic erzählt werden soll - und zwar auf Wunsch des Künstlers anhand einer animierten Lego-Figur. In einem ersten Trailer zu dem verspielten Projekt, den er am 6. Juni auf Instagram veröffentlichte, wird klar, dass das schräge Konzept durchaus aufgehen könnte.