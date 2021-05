Pink-Doku "All I Know So Far" auf Amazon Prime

Welttournee

Im Trailer sieht man Pink in vollen Stadien spielen und man wird direkt in die Zeit vor der Corona-Pandemie zurückversetzt. Menschenmassen und Tanzchoreografien prägen ihren Alltag, aber sie versucht dabei nie ihre Familie aus dem Blick zu verlieren.

"Ich will für jeden perfekt sein, der ein Ticket gekauft hat, aber ich will auch die perfekte Mutter für meine Kinder sein“, sagt Pink im Trailer, der einen emotionalen Einblick in das Leben der Sängerin verspricht.

"All I Know So Far" erscheint am 21. Mai auf Amazon Prime.