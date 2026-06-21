Pippi Langstrumpf erobert die Bildschirme zurück: Das Filmstudio StudioCanal entwickelt eine animierte Fernsehserie über die wohl bekannteste Heldin der Kinderliteratur. Wie unter anderem "Variety" berichtet, holt sich das Studio dafür seinen "Paddington"-Partner Heyday Films, das Animationshaus Submarine sowie die Astrid Lindgren Company an Bord. Geplant sind 52 Folgen à elf Minuten, umgesetzt als 3D-CGI-Animation. Die Produktion soll im Oktober beginnen.

Das Drehbuch übernimmt die preisgekrönte Autorin Sara Daddy, zu deren Arbeiten unter anderem "The Night Before Christmas in Wonderland", "Olga Da Polga" und "Tulipop Tales" zählen. Im Mittelpunkt steht, wie im Original, Pippi, die mit ungleichen Strümpfen, karottenrotem Haar, Sommersprossen, einem Äffchen auf der Schulter, einer prall mit Goldstücken gefüllten Reisetasche und einem Pferd, das sie tragen kann, in einer Kleinstadt auftaucht. Für Tommy und Annika und den Rest des Orts ist danach nichts mehr wie zuvor.

Produziert wird die Serie von Heyday Films - jener Firma hinter den "Paddington"-Kinofilmen und der preisgekrönten Serie "Die Abenteuer von Paddington". Simon Quinn und Karen Davidsen, die ebenfalls an der Paddington-Serie mitwirkten, sind als weitere Produzenten dabei. Die "Paddington"-Filme gelten "Variety" zufolge als erfolgreichste unabhängige Familienreihe aller Zeiten und spielten weltweit mehr als 800 Millionen Dollar ein. Parallel zur Serie arbeiten die Partner dem Bericht zufolge an einem Pippi-Langstrumpf-Kinofilm.