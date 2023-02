"Plane": Sequel zu Gerard Butler-Film bestätigt

Zurzeit läuft "Plane" mit Gerard Butler in der Hauptrolle in unseren Kinos. Der Actionfilm erzählt die Geschichte des Piloten Brodie Torrances der mit einem Passagierflugzeug zu einer Notlandung auf einer Insel gezwungen wird. Dort stellt er fest, dass die waghalsige Landung nur der Anfang war: gefährliche Rebellen nehmen seine Passagiere als Geiseln. Torrance bleibt als Helfer nur Louis Gaspare, ein vom FBI transportierter mutmaßlicher Mörder. Um die Passagiere retten zu können, wird Torrance Gaspares Hilfe brauchen – und er wird feststellen, dass in Gaspare mehr steckt, als auf den ersten Blick zu erkennen ist.

Nun wurde eine Fortsetzung zum Actionhit mit dem Titel "Ship" bestätigt!