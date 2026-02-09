Die Fans der Apple-TV-Hitserie "Pluribus - Glück ist ansteckend" müssen sich noch gedulden. Bei einem Presseevent des Streamingdienstes hat Serienschöpfer Vince Gilligan (58) erstmals über den Stand der Arbeiten an der zweiten Staffel gesprochen und die Erwartungen gedämpft. Er und sein Autorenteam würden zwar fleißig an neuen Folgen arbeiten, räumte der "Breaking Bad"-Macher laut "Deadline" ein. Allerdings sei man noch nicht so weit, wie er es sich wünschen würde.

"Es dauert lange, diese Episoden zu entwickeln. Wir stecken tiefer im Prozess, als mir lieb ist, wenn man bedenkt, wie wenige Folgen wir bisher ausgearbeitet haben", erklärte Gilligan bei dem Panel, das von seinem "Pluribus"-Darsteller Samba Schutte moderiert wurde. Mit einem augenzwinkernden Vergleich zur HBO-Krankenhausserie "The Pitt" fügte er hinzu: "Es wird nicht wie 'The Pitt' sein, das jedes Jahr zurückkommt. Wir kommen vielleicht im selben Monat zurück. Die Frage ist nur, in welchem Jahr."