Das Jahr neigt sich dem Ende zu - und die großen Rückblicke stehen an. In diesem Jahr übernimmt ein überraschendes Duo die Analyse: Oliver Pocher (47) und Günther Jauch (69) blicken gemeinsam auf 2025 zurück. Sie sprechen über die Aufreger, Höhepunkte und größten Dramen des Jahres und ziehen zudem ein persönliches Fazit aus den vergangenen Monaten.

"Wenn Oliver Pocher und Günther Jauch gemeinsam auf einer Bühne stehen, trifft freche Comedy auf seriöse Analyse - und das Jahr 2025 bekommt sein wohl ehrlichstes, witzigstes und überraschendstes Fazit", heißt es in der Beschreibung zur Veranstaltung.

"Pocher & Jauch - Der große Jahresrückblick" soll am 10. Dezember 2025 live im Admiralspalast in Berlin stattfinden. Laut "Bild" wird die Show auch für Pochers App "Pocher.Club" aufgezeichnet. Der Vorverkauf startet am kommenden Donnerstag. "Während Pocher gewohnt pointiert, spontan und gnadenlos über Politik, Promis und Popkultur urteilt, ergänzt Jauch mit journalistischer Tiefe und dem Überblick, den nur einer wie er liefern kann", wird zudem in der Eventbeschreibung angekündigt.