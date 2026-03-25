Zwischen Highspeed-Verfolgung und skurrilen Vertuschungsversuchen: Das neue Doku-Format " Polizei im Einsatz – Tatort Straße" startet am 27. März um 20:15 Uhr auf JOYN & ATV . In sechs Folgen begleitet die Kamera Wiener Polizistinnen und Polizisten bei Einsätzen, bei denen jede Sekunde zählt.

Das passiert in der ersten Folge

Die Auftaktfolge führt mitten in eine Großkontrolle: Von lebensgefährlich frisierten E-Scootern, die mit 60 km/h durch die Stadt rasen, bis hin zu dreisten Manipulationsversuchen mit Fake-Urin bei Drogenkontrollen. Revierinspektor Thomas warnt eindringlich vor den Folgen – denn oft steht bei diesen Verstößen nicht nur der Führerschein, sondern das Privatvermögen oder das eigene Leben auf dem Spiel. Dazu führt er näher aus: "Wenn Sie einen Verkehrsunfall haben, da brauchen Sie nicht einmal schuld sein. Der Sachverständige schaut zuerst, ob das Moped original ist. Und wenn es nicht original ist, dann zahlen Sie das mit Ihrem Privatvermögen."