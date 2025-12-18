Die Spionage-Thriller-Serie "PONIES" versetzt uns zurück ins Moskau des Jahres 1977. Die beiden Stars Emilia Clarke und Haley Lu Richardson finden sich als Hauptfiguren inmitten einer großen Verschwörung des Kalten Kriegs wieder. Hier ist der Trailer dazu:

Worum geht es in "PONIES"?

Moskau, 1977: Zwei ‚PONIES‘ (‘Person of no interest’ in Geheimdienstsprache) arbeiten anonym als Sekretärinnen in der amerikanischen Botschaft. Zumindest, bis ihre Ehemänner unter mysteriösen Umständen in den UdSSR getötet werden und sich die beiden in CIA-Agentinnen verwandeln. Bea (Emilia Clarke) ist ein hochgebildetes, russischsprachiges Kind von sowjetischen Einwanderern. Ihre Kollegin Twila (Haley Lu Richardson) ist eine ebenso schroffe, wie furchtlose junge Frau aus der Kleinstadt. Zusammen arbeiten die beiden daran, eine große Verschwörung des Kalten Kriegs aufzudecken und das Geheimnis aufzuklären, das sie zu Witwen gemacht hat.