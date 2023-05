Darum geht's im Horror-Märchen "Poor Things"

Bella Baxter (Stone, die übrigens auch als Produzentin fungiert) wurde vom brillanten und unorthodoxen Wissenschaftler Dr. Godwin Baxter (Dafoe) wieder zum Leben erweckt. Nun steht Bella unter Baxters Schutz – und möchte so viel wie nur möglich über ihr neues Leben lernen. Denn die fantastische Welt, in der sie sich nun befindet, ist so ganz anders als jene, die sie noch aus ihren irdischen Lebenszeiten kennt.

Mit großem Wissensdurst und der Sehnsucht, das Bewusstsein ihres eigenen Seins endlich zu begreifen, macht sie sich gemeinsam mit dem aalglatten Charmeur Duncan Wedderburn (Ruffalo) auf eine fantastische und stürmische Reise, an deren Ende sie tatsächlich so einiges gelernt haben wird – über Vorurteile, Gleichberechtigung und soziale Gerechtigkeit ...

Der kurze Trailer überzeugt mit überlebensgroß prachtvollen Bildern, einem leidenschaftlichen Spiel mit Farben, einer noch leidenschaftlicheren Hauptdarstellerin und einer Story, die wohl einmal mehr beweist: Das Fantastik-Genre erklärt uns die Welt besser als so manche Doku ... We are hooked, people!