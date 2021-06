Management mit Magie

In "The Portable Door" treten die beiden Praktikanten Paul Carpenter (Gibson) und Sophie Pettingel (Sophie Wilde) ihre Stelle in der Londoner Firma J.W. Wells & Co an. Alsbald müssen sie erkennen, dass ihre Chefs - der charismatisch-diabolische Humphrey Wells (Waltz) und Manager Dennis Tanner (Neill) - die Welt der Magie mit modernen Management-Strategien durcheinanderwirbeln. Paul und Sophie stehen vor der Aufgabe, die Agenda ihres Arbeitgebers zu enthüllen.